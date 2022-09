Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2022 ore 17:30 (Di sabato 24 settembre 2022) Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2022 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-NAPOLI VIA FORMIA IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE, SOSPESO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI TRA SESSA AURUNCA E MINTURNO; I TRENI REGIONALI HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 40 MINUTI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE VIA DEL MARE E Roma-FIUMICINO; CODE ANCHE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; UN INVITO ALLA PRUDENZA INFINE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 MILANO-NAPOLI DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 settembre 2022)DEL 24 SETTEMBREORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE, SOSPESO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI TRA SESSA AURUNCA E MINTURNO; I TRENI REGIONALI HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 40 MINUTI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE VIA DEL MARE E-FIUMICINO; CODE ANCHE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; UN INVITO ALLA PRUDENZA INFINE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 MILANO-NAPOLI DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA ...

romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via dei Sette Metri tra Via della Marinella di Marino e Via Anagnina - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in via Gregorio VII - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in viale dei Colli Portuensi - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via Massa di San Giuliano tra Via Polense e Via del Casalone - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in via Baldo degli Ubaldi -

Alluvione Marche: forza blocco stradale, investe un volontario e fugge ...stava spalando il fango dell'alluvione dalle strade di Senigallia per ripristinare la viabilità ... incidente a Porta Venezia tra vigili e una Ferrari le manifestazioni per l'ambiente Da Roma a Milano, ...