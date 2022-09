TUDUM | seguite l' evento Netflix in diretta con noi dalle 18

(Di sabato 24 settembre 2022)18 potrete seguire con noi insu Twitch gli annunci, gli aggiornamenti e i contenuti rivelati durante l'dedicato alle serie e ai filmsvelerà molte anticipazioni e compierà degli importanti annunci durante il nuovo appuntamento con l'virtuale, che commenteremo durante una live di Movieplayer su Twitch. L'appuntamento è per le ore 18 in streaming per poter scoprire tutte le notizie legate a oltre 120 serie TV, film, speciali e videogiochi da tutto il mondo. Durante ilci sarà spazio per delle notizie sulla stagione 3 di The Witcher, di cui sarà proposto anche un dietro le quinte, condivise dal protagonista Henry Cavill, e per alcune curiosità sullo spinoff The Witcher: Blood ...

