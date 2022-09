TikTok, sta arrivando per tutti il pulsante ‘Non mi piace’ (Di sabato 24 settembre 2022) Lo scorso aprile TikTok ha annunciato che stava sperimentando la funzionalità che consente di mettere ‘Non mi piace’ ai commenti. In questi giorni la piattaforma ha annunciato tramite Twitter che sta rilasciando questa funzionalità a livello globale. È quanto ha riportato il sito tuttotech.net. LEGGI ANCHE –> Tik Tok e Meta ingannano gli adolescenti: i genitori fanno causa Il pulsante con il pollice verso apparirà accanto a quello per i ‘Mi piace’ sui singoli commenti sotto i video e gli utenti avranno facoltà di annullare il dislike o rimetterlo tutte le volte che vorranno. Tuttavia solo l’utente che avrà messo il pollice verso vedrà la relativa icona evidenziata. inoltre TikTok non mostrerà il contatore come per i ‘Mi piace’. Il social definisce questa ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 settembre 2022) Lo scorso aprileha annunciato che stava sperimentando la funzionalità che consente di metteremiai commenti. In questi giorni la piattaforma ha annunciato tramite Twitter che sta rilasciando questa funzionalità a livello globale. È quanto ha riportato il sito tuttotech.net. LEGGI ANCHE –> Tik Tok e Meta ingannano gli adolescenti: i genitori fanno causa Ilcon il pollice verso apparirà accanto a quello per i ‘Misui singoli commenti sotto i video e gli utenti avranno facoltà di annullare il dislike o rimetterlo tutte le volte che vorranno. Tuttavia solo l’utente che avrà messo il pollice verso vedrà la relativa icona evidenziata. inoltrenon mostrerà il contatore come per i ‘Mi. Il social definisce questa ...

giornalettismo : TikTok ha annunciato su Twitter che sta per arrivare la nuova funzionalità che permette di mettere 'Non mi piace' a… - PecoraleLuigi : @MarcoNoel19 Ma sta anche lei su TikTok? ?? - willprotector : ancora con sta storia che gli orientamenti sessuali sono etichette non state dicendo mezza cosa giusta da giorni tornate su tiktok ve prego - suhokminist : non il tiktok con tutti gli outfit cancellate immediatamente sta cosa - Domxx02 : Qualcuno che mi spiega sta cosa? #TikTok -