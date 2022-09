Tennis: Atp Metz, Sonego batte Hurkacz e va in finale (Di sabato 24 settembre 2022) Metz, 24 set. (Adnkronos) - Lorenzo Sonego approda in finale al torneo Atp di Metz. L'azzurro in semifinale ha superato un top-10 come Hubert Hurkacz (2a testa di serie del seeding) in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-4 e si giocherà il terzo titolo della carriera. Per il Tennista piemontese è la quinta finale in carriera, la prima del 2022, dove sfiderà uno tra Wawrinka e Bublik. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022), 24 set. (Adnkronos) - Lorenzoapproda inal torneo Atp di. L'azzurro in semiha superato un top-10 come Hubert(2a testa di serie del seeding) in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-4 e si giocherà il terzo titolo della carriera. Per ilta piemontese è la quintain carriera, la prima del 2022, dove sfiderà uno tra Wawrinka e Bublik.

Agenzia_Ansa : L'ultima volta di Federer tra lacrime e applausi. A Londra l'ultimo match in coppia con l'eterno amico-rivale Nadal… - Gazzetta_it : Federer si ritira, Djokovic canta 'Pioli is on fire' poi si commuove per l'acerrimo rivale - sportface2016 : #AtpMetz, Lorenzo #Sonego in finale: 'Sono felice, sto migliorando in ogni partita' - arthemidas : RT @lorenzofares: S O N E G O ???? ?? ?? Al @MoselleOpen Lorenzo #Sonego ???? scatenato: batte Hubert Hurkacz ???? ed è FINALE, 5a in carriera 76… - sportface2016 : #MoselleOpen, show di #Sonego: batte #Hurkacz in due set e vola in finale -