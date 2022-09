(Di sabato 24 settembre 2022) Questa gara vale molto più dei due ori olimpici vinti (supergigante a Vancouver 2010 e discesa libera a Pyeongchang 2018): il norvegese Axel Lund, 40 anni a dicembre, ha scelto come ormai è ...

GonnelliLuca : Altro sportivo! - Luxgraph : Sci, Aksel Svindal rivela: 'Ho un cancro ai testicoli' - Gazzetta_it : Svindal: “Ho un cancro ai testicoli. fortunato ad aver fatto subito una visita” - Fprime86 : RT @sportmediaset: Svindal shock: 'Operato per un cancro ai testicoli, la prognosi è molto buona' #svindal #cancro #testicoli https://t.co… - SportRepubblica : Sci, Aksel Svindal: 'Ho un cancro, è importante farsi visitare subito' -

... il norvegese Axel Lund, 40 anni a dicembre, ha scelto come ormai è consuetudine il mezzo dei social per raccontare a tifosi e amici la sua disavventura. Ha unai testicoli e, dopo ...L''ex campione norvegese racconta la diagnosi e le cure su Instagram: 'Fondamentale andare subito dal dottore, ora la prognosi è ...L'annuncio shock del due volte vincitore della Coppa del Mondo sui social: "Le ultime settimane sono state diverse" ...Il due volte vincitore della Coppa del Mondo sui social: "Le ultime settimane sono state diverse. Sono molto grato al sistema sanitario pubblico in Norvegia" ...