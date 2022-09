Salerno Solidale | dubbi sul bando | “Ci sono state varie anomalie riscontrate”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 24 settembre 2022) di Erika Noschese Cristian Santoro, operatore socio sanitario salernitano e conosciuto dai molti anche per i suoi trascorsi in politica, pone sericirca la non chiara gestione sanitaria e sociale ds parte di Regione Campania e Comune di. Il primo punto sul quale Santoro pone le sue perplessità è all’indomani della partecipazione ad undiper la selezione del personale per una graduatoria a cui attingere per l’assunzione a tempo indeterminato. Il 5 settembre viene pubblicata una comunicazione in cui si fa presente che “esaurita la fase concorsuale con l’espletamento di tutte le prove orali, per il completamento delle successive procedure amministrative, le graduatorie finali saranno pubblicate entro l’8 settembre 2022” nella quale Santoro si è trovato ad essere ...