Nostalgia canaglia

(Di sabato 24 settembre 2022) Chiara Spinelli è una giovane illustratrice impegnata tra laboratori per i più piccoli nella sua Lecce e mostre in giro per l’Italia, da Milano a Torino passando per Bari e Bologna. “Il pacco da giù” – che può assumere indistintamente le sembianze dell’imballo anonimo così come quelle della valigia a fine vita, perché quel che conta non è l’aspetto ma il suo contenuto, il vero comfort food al quale rivolgersi nei momenti d’allegria come in quelli di sconforto – segna l’inizio della sua collaborazione con la casa editrice Quinto Quarto. In libreria dal 21 settembre 2022 È significativo come, nel tempo e nello spazio, qualsiasi fenomeno migratorio condivida l’elemento comune del cibo, non un cibo qualsiasi ma quello di casa propria, quello a cui ci si affida nei momenti difficili oppure di festa. Un invisibile cordone ombelicale che stringe anche i più indipendenti, indifesi di fronte ...