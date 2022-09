MotoGP, perché le qualifiche in Giappone sono in ritardo: tifone su Motegi! (Di sabato 24 settembre 2022) Situazione critica in Giappone per quanto riguarda il meteo: un vero e proprio tifone si è abbattuto stamattina su Motegi, sede del Gran Premio del Motomondiale. Già qualche ora fa la Moto2 era stata interrotta, nel bel mezzo delle qualifiche (mancavano poco meno di 10? al termine), ora tocca alla categoria più attesa, quella della MotoGP. La battaglia per la pole position infatti è stata rimandata: tutto il programma in generale in terra nipponica è slittato in avanti. In questi minuti ci sarebbero dovute essere le FP3, ma l’intensità della pioggia non è diminuita ed è tutto fermo. Moto2, la pioggia sospende le qualifiche. Il meteo mette in pericolo anche la MotoGP Come riportato dalla direzione di gara è stata già cancellata la terza sessione di prove libere. Dopo il Q2 della Moto2, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Situazione critica inper quanto riguarda il meteo: un vero e propriosi è abbattuto stamattina su Motegi, sede del Gran Premio del Motomondiale. Già qualche ora fa la Moto2 era stata interrotta, nel bel mezzo delle(mancavano poco meno di 10? al termine), ora tocca alla categoria più attesa, quella della. La battaglia per la pole position infatti è stata rimandata: tutto il programma in generale in terra nipponica è slittato in avanti. In questi minuti ci sarebbero dovute essere le FP3, ma l’intensità della pioggia non è diminuita ed è tutto fermo. Moto2, la pioggia sospende le. Il meteo mette in pericolo anche laCome riportato dalla direzione di gara è stata già cancellata la terza sessione di prove libere. Dopo il Q2 della Moto2, ...

