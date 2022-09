MotoGP, Enea Bastianini: “Giornata allucinante, non ho fatto nulla di anomalo prima della caduta in Q1” (Di sabato 24 settembre 2022) Già dal venerdì il weekend di Enea Bastianini si era visibilmente complicato, in seguito alla caduta in FP1 (unica sessione asciutta di prove libere) che lo aveva relegato fuori dalla top10 della combinata. Il romagnolo del Team Gresini ha comunque provato a reagire quest’oggi in condizioni avverse, sotto la pioggia, mettendo in mostra una buona velocità ma mancando la possibilità di superare il taglio in Q1 a causa di una banale scivolata. “È stata una Giornata allucinante, al mattino ero andato bene, anche sul bagnato. Ero contento e fiducioso per il pomeriggio, mentre invece alla fine del Q1 sono caduto e non sono riuscito a entrare in Q2“, le parole di Bestia dopo il 15° posto in qualifica a Motegi. “Ci avrei provato, invece sono incappato in una scivolata alla curva 5. Ero ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Già dal venerdì il weekend disi era visibilmente complicato, in seguito allain FP1 (unica sessione asciutta di prove libere) che lo aveva relegato fuori dalla top10combinata. Il romagnolo del Team Gresini ha comunque provato a reagire quest’oggi in condizioni avverse, sotto la pioggia, mettendo in mostra una buona velocità ma mancando la possibilità di superare il taglio in Q1 a causa di una banale scivolata. “È stata una, al mattino ero andato bene, anche sul bagnato. Ero contento e fiducioso per il pomeriggio, mentre invece alla fine del Q1 sono caduto e non sono riuscito a entrare in Q2“, le parole di Bestia dopo il 15° posto in qualifica a Motegi. “Ci avrei provato, invece sono incappato in una scivolata alla curva 5. Ero ...

corsedimoto : ENEA BASTIANINI è già caduto due volte a Motegi ma non si arrende. 'Non.è ancora finita'. Ecco perchè la rimontona… - corsedimoto : VIDEO MOTOGP - Vigilia complicata in Giappone per Enea Bastianini. Il pilota Ducati Gresini è caduto anche sul bagn… - FranckyHawk29 : Tema gara. Tutta un'altra storia. Ducati favoritissime su asciutto, nonostante ci sarà un unico turno utile per pre… - tnsal_ : 13. Bezzecchi 14. Morbidelli 15. Enea Bastianini 16 Fabio Diggia 17. Alex Marquez 18. Alex Rins 19. Tetsuta Nagashi… - streghetta52 : Terzo tempo per Bezzecchi, che quindi partirà tredicesimo. Scivolata per Enea Bastianini che domani partirà dalla q… -