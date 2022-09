Mondiali ciclismo | prova maschile élite | percorso e partecipanti

(Di sabato 24 settembre 2022) Il piatto forte è arrivato. Ladeidiè pronta a chiudere con l’evento più atteso la settimana di Wollongong. Tutti gli occhi sono sulla cittadina australiana che eleggerà il nuovo campione del mondo. Lo scorso anno in Belgio fu Julian Alaphilippe ad imporsi in solitaria grazie ad una splendida azione, con Dylan van Baarle e Michael Valgren che si spartirono le altre due medaglie. Chi verrà fuori vincitore dalla contesa dell’anno? LEGGI ANCHE: Dove vedere idiin diretta tv e streaming, ildellaIlricalca quello delle altre prove ...

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! -

DORSALI ITALIA AIDI71 BETTIOL Alberto 72 BAGIOLI Andrea 73 BALLERINI Davide 74 AFFINI Edoardo 75 ROTA Lorenzo 76 TRENTIN Matteo 77 CONCI Nicola 78 BATTISTELLA Samuele Foto: LapresseIl ct della Nazionale femminile dopo la prova in linea: 'Van Vleuten letale, ma noi siamo ancora sul ...Mondiali Ciclismo 2022, le dichiarazioni di Silvia Persico dopo il bronzo: "La medaglia ripaga il lavoro fatto da tutta la squadra" ...Mondiali ciclismo 2022, Van Vleuten campionessa del mondo in linea. Quarto titolo mondiale (due a cronometro) per l'olandese, che chiude con un poker di ...