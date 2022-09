Le proteste contro il regime iraniano si allargano (Di sabato 24 settembre 2022) Provocate dalla morte di Mahsa Amini, si sono estese a più di cento città: decine di persone sono state uccise e centinaia arrestate Leggi su ilpost (Di sabato 24 settembre 2022) Provocate dalla morte di Mahsa Amini, si sono estese a più di cento città: decine di persone sono state uccise e centinaia arrestate

Agenzia_Ansa : Ong, 50 morti nella repressione delle proteste in Iran. Le manifestazioni sono seguite alla morte di Mahsa Amini. C… - TizianaFerrario : Bella Ciao cantata da una ragazza iraniana,dopo giorni di proteste per l’uccisione di #MahsaAmini da parte della po… - fanpage : Una ragazza canta 'Bella ciao', diffondendo un video sui social per ricordare Mahsa Amini, uccisa perché portava ma… - RosannaMarani : RT @PolScorr: #Novosibirsk, Siberia, #Russia Proteste contro la mobilitazione di guerra indetta da #Putin I manifestanti cantavano pacifi… - alinatede : RT @ilpost: Le proteste contro il regime iraniano si allargano -