Koulibaly: «Venire al Chelsea è stata una scelta di vita, aspiravo a giocare in Premier League» (Di sabato 24 settembre 2022) Nell’intervista rilasciata a Le Quotidien, Koulibaly ha parlato della scelta di lasciare il Napoli per il Chelsea. “Venire al Chelsea è stata una scelta di vita, devo tutto al Napoli, ma era arrivato il momento di cambiare e di andare alla ricerca di una nuova sfida. Scegliere non è stato difficile, stiamo parlando di uno dei cinque club più forti del mondo e di una squadra abituata a vincere. Poi la mia aspirazione era giocare in Premier League. Sono molto contento, all’inizio qualche difficoltà di ambientamento c’è stata, ho dovuto conoscere Londra e trovare una scuola per i miei figli, ma adesso va tutto benissimo. Avrei potuto tranquillamente stare a Napoli, ma le sfide mi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) Nell’intervista rilasciata a Le Quotidien,ha parlato delladi lasciare il Napoli per il. “alunadi, devo tutto al Napoli, ma era arrivato il momento di cambiare e di andare alla ricerca di una nuova sfida. Scegliere non è stato difficile, stiamo parlando di uno dei cinque club più forti del mondo e di una squadra abituata a vincere. Poi la mia aspirazione erain. Sono molto contento, all’inizio qualche difficoltà di ambientamento c’è, ho dovuto conoscere Londra e trovare una scuola per i miei figli, ma adesso va tutto benissimo. Avrei potuto tranquillamente stare a Napoli, ma le sfide mi ...

napolista : Koulibaly: «Venire al Chelsea è stata una scelta di vita, aspiravo a giocare in Premier League» A Le Quotidien: «D… - araujopampanin : @giampdisan @FabDellaValle @GiampiBo Mi fa ridere che date per cazzate tutte le cose che non vi piacciono e invece… -