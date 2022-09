imperianews_it : Oggi e domani ad Imperia, da Calvi Auto, la presentazione della nuova Kia Niro - MotorFK : Con Nuova Kia Niro la connettività sale a bordo. Il doppio display panoramico ti permette di gestire informazioni d… - Motorpad : 2022 MotorPad TV pt 19 parte 1 - KIA NIRO -->> - Motor1italia : ? Kia Niro, crossover coreano che, quest'anno, è giunto alla sua seconda generazione, è protagonista di un nuovo ep… - forumelettrico : Viaggio da Mantova a Fiume (Croazia) A/R in e-Niro 64 kWh: l'utente conclude che è uno spettacolo viaggiare in elet… -

QN Motori

ben rappresenta la forza di, capace di offrire auto complete. E infatti cresce e gioca il suo triplete. La crossover media coreana , lunga 4,42 metri, cala assi pesanti nella sua seconda ...Doppia presentazione ufficiale , oggi e domani ( giovedì 22 e venerdì 23 settembre ), in provincia di Imperia per la Nuova, ultima nata della nota casa automobilistica coreana. L'appuntamento è ad Imperia, presso il salone di Calvi Auto (via F. Musso 9, Castelvecchio , zona svincolo autostradale), concessionaria ... Kia Niro, una e trina ma sempre ibrida. Crossover di sostanza Kia Niro, una e trina ma sempre ibrida. Crossover di sostanza. Ibrida (Hev), plug-in (Phev) e totalmente elettrica (Bev) da 204 cavali, al top di gamma.La gamma della prossima Hyundai Kona dovrebbe comprendere solo le configurazioni HEV Full Hybrid da 141 CV, PHEV Plug-In Hybrid da 184 CV di potenza complessiva ed Electric da 204 CV di potenza.