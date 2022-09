Infortunio Origi, l’attaccante del Milan punta una data per il rientro (Di sabato 24 settembre 2022) Infortunio Origi, l’attaccante del Milan ha messo una partita nel mirino: le ultime sulle sue condizioni Tra i giocatori sulla via del recupero al Milan c’è anche Divock Origi. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, i tempi sembrano leggermente più lunghi per il suo rientro ma non dovrebbe comunque mancare molto. Improbabile averlo con l’Empoli ed il Chelsea a San Siro, l’ex Liverpool punta ad essere a disposizione di Stefano Pioli per il match contro la Juventus e il ritorno a Stamford Bridge contro i Blues. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022)delha messo una partita nel mirino: le ultime sulle sue condizioni Tra i giocatori sulla via del recupero alc’è anche Divock. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, i tempi sembrano leggermente più lunghi per il suoma non dovrebbe comunque mancare molto. Improbabile averlo con l’Empoli ed il Chelsea a San Siro, l’ex Liverpoolad essere a disposizione di Stefano Pioli per il match contro la Juventus e il ritorno a Stamford Bridge contro i Blues. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Il #Milan aspetta #Origi per una certa partita ?? - Milannews24_com : Infortunio Origi, l’attaccante punta Stamford Bridge: le ultime - Milannews24_com : Infortunio Origi, l'attaccante punta Stamford Bridge: le ultime - paolo130882 : RT @paolobocciarel1: Hanno gioito all’infortunio di Lukaku le mie merde. Origi Rebic Theo Tonali Mignan continua… - Maignangioia : @un_polle @musagete10 Senza preparazione in continua ripresa da un infortunio è come non averlo. Origi per quest'an… -