Cipro vs Grecia – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo essersi già assicurata la promozione come vincitrice del Gruppo 2 della Lega C, la Grecia cercherà di mantenere il suo record del 100% nella UEFA Nations League quando affronterà Cipro sabato 24 settembre. I padroni di casa, invece, sono ancora alla ricerca della prima vittoria nel girone e rischiano la retrocessione in quarta fascia. Il calcio di inizio di Cipro vs Grecia è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Cipro vs Grecia: a che punto sono le due squadre Cipro Classificato al 108° posto nel mondo dalla FIFA, Cipro ha faticato a lasciare il segno nel Gruppo 2 della Lega C e ha accumulato solo due punti nelle prime quattro partite. Entrambi i punti sono stati raccolti nelle partite contro l’Irlanda del Nord, anche se hanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo essersi già assicurata la promozione come vincitrice del Gruppo 2 della Lega C, lacercherà di mantenere il suo record del 100% nella UEFA Nations League quando affronteràsabato 24 settembre. I padroni di casa, invece, sono ancora alla ricerca della prima vittoria nel girone e rischiano la retrocessione in quarta fascia. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreClassificato al 108° posto nel mondo dalla FIFA,ha faticato a lasciare il segno nel Gruppo 2 della Lega C e ha accumulato solo due punti nelle prime quattro partite. Entrambi i punti sono stati raccolti nelle partite contro l’Irlanda del Nord, anche se hanno ...

