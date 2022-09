“Che botta” | concorrente del Grande Fratello rischia di rompersi la testa

Leggi su altranotizia

(Di sabato 24 settembre 2022) Un attualedelVip hato dila. Cominciano le prime coalizioni e avversità all’interno del reality show. Ad esempio, la candida Ginevra sembrerebbe essere nel mirino di tre vip oppure le prime considerazioni sulle nomination, soprattutto da parte di Attilio Romita, in imbarazzo poiché essendo ormai legato ad alcuni, non avrebbe saputo quale nome fornire. Per cui, come si è già accennato più volte, è solo l’inizio.Vip – Altranotizia.it- (Fonte: Google)Purtroppo però, non mancano anche le prime preoccupazioni e in particolare per unche hato seriamente di farsi molto male, scatenando non poca apprensione per la ...