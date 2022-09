Camusso nell'antro (Di sabato 24 settembre 2022) Si chiude con uno spettacolo suggestivo il programma fascinoso della rassegna teatrale “Antiche dimore”, a cura di Silvia Lorusso. nella scuola primaria “G.Pascoli” di San Pietro a Natisone, piccolo paese del Friuli orientale, sabato alle quindici andrà in scena “Erbe e caverne”, racconto teatrale narrato attraverso la figura di alcune donne e delle loro magioni. “Erbe e caverne”. Presentissimi, s’immagina, i riferimenti ai diritti e ai temi di carattere sociale. In una delle antiche dimore vive una signora milanese che mangia erba e radici, no carne cotta, raccoglie le bacche nel bosco, marcia a grandi passi verso la scoperta della ruota e non si perde uno solo dei comfort offerti dall’antro. Nove su dieci è Susanna Camusso, la candidata che vola nel futuro. Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 settembre 2022) Si chiude con uno spettacolo suggestivo il programma fascinoso della rassegna teatrale “Antiche dimore”, a cura di Silvia Lorusso.a scuola primaria “G.Pascoli” di San Pietro a Natisone, piccolo paese del Friuli orientale, sabato alle quindici andrà in scena “Erbe e caverne”, racconto teatrale narrato attraverso la figura di alcune donne e delle loro magioni. “Erbe e caverne”. Presentissimi, s’immagina, i riferimenti ai diritti e ai temi di carattere sociale. In una delle antiche dimore vive una signora milanese che mangia erba e radici, no carne cotta, raccoglie le bacche nel bosco, marcia a grandi passi verso la scoperta della ruota e non si perde uno solo dei comfort offerti dall’. Nove su dieci è Susanna, la candidata che vola nel futuro.

Europeo91785337 : RT @P_Rava: Nell'avvincente saga delle giravolte di @AndreaOrlandosp sul #salariominimo, oggi è probabilmente il giorno in cui bisogna racc… - Ilsaggiopetty : RT @P_Rava: Nell'avvincente saga delle giravolte di @AndreaOrlandosp sul #salariominimo, oggi è probabilmente il giorno in cui bisogna racc… - CapitanHarlok6 : RT @P_Rava: Nell'avvincente saga delle giravolte di @AndreaOrlandosp sul #salariominimo, oggi è probabilmente il giorno in cui bisogna racc… - aviopene : RT @P_Rava: Nell'avvincente saga delle giravolte di @AndreaOrlandosp sul #salariominimo, oggi è probabilmente il giorno in cui bisogna racc… - P_Rava : Nell'avvincente saga delle giravolte di @AndreaOrlandosp sul #salariominimo, oggi è probabilmente il giorno in cui… -