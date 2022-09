Ue – Centinaio: Vino e carne non possono far spazio a cibi sintetici (Di venerdì 23 settembre 2022) Ue, Centinaio: Vino e carne non possono restare fuori da promozione, magari per far spazio a cibo sintetico – Faremo di tutto per difendere prodotti agroalimentari Made in Italy – “Non è pensabile che Vino e carne restino fuori dal futuro regolamento Ue sulla promozione. Se fossero fondati i rumors di una loro esclusione dall’Ocm, sarebbe l’ennesima dimostrazione che si sta tentando a livello comunitario di penalizzare i prodotti agricoli, espressione dei territori. Con la conseguenza di spostare le risorse poi altrove”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio (nella foto). “Ci auguriamo davvero che non sia questa la linea che vuole seguire il vice presidente della Commissione Ue Timmermans. ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022) Ue,nonrestare fuori da promozione, magari per fara cibo sintetico – Faremo di tutto per difendere prodotti agroalimentari Made in Italy – “Non è pensabile cherestino fuori dal futuro regolamento Ue sulla promozione. Se fossero fondati i rumors di una loro esclusione dall’Ocm, sarebbe l’ennesima dimostrazione che si sta tentando a livello comunitario di penalizzare i prodotti agricoli, espressione dei territori. Con la conseguenza di spostare le risorse poi altrove”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco(nella foto). “Ci auguriamo davvero che non sia questa la linea che vuole seguire il vice presidente della Commissione Ue Timmermans. ...

