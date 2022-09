San Severo-Torremaggiore: incidente, due morti Deceduti in ospedale (Di venerdì 23 settembre 2022) Scontro frontale fra due auto, ieri sera sulla San Severo-Torremaggiore. Nell’incidente per cause da dettagliare sono rimasti gravemente feriti un uomo di 49 anni ed una donna di 38. Trasportati all’ospedale sono entrambi Deceduti. L'articolo San Severo-Torremaggiore: incidente, due morti <small class="subtitle">Deceduti in ospedale</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 settembre 2022) Scontro frontale fra due auto, ieri sera sulla San. Nell’per cause da dettagliare sono rimasti gravemente feriti un uomo di 49 anni ed una donna di 38. Trasportati all’sono entrambi. L'articolo San, due in proviene da Noi Notizie..

