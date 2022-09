Roma: intitolate a Simonetta Cesaroni, Liedholm, Lenzini e Nicolini, ecco le nuove aree verdi (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma intitolerà a breve nuove varie aree pubbliche a varie personalità che, a vario titolo hanno segnato la vita della città come, ad esempio, l’ex assessore alla Cultura capitolino Renato Nicolini, Simonetta Cesaroni, vittima di femminicidio nel 1990, l’ex presidente della S.S. Lazio Umberto Lenzini e l’ex allenatore dell’AS Roma Nils Liedholm. Questi alcuni dei nomi che la Commissione Consultiva di Toponomastica, presieduta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, ha approvato e che passeranno ora all’esame della Giunta comunale. Quanto alle aree proposte per le nuove intitolazioni Per il giardino di via Gramsci, di fronte all’edificio del Dipartimento di Architettura dell’Università La Sapienza, è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022)intitolerà a brevevariepubbliche a varie personalità che, a vario titolo hanno segnato la vita della città come, ad esempio, l’ex assessore alla Cultura capitolino Renato, vittima di femminicidio nel 1990, l’ex presidente della S.S. Lazio Umbertoe l’ex allenatore dell’ASNils. Questi alcuni dei nomi che la Commissione Consultiva di Toponomastica, presieduta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, ha approvato e che passeranno ora all’esame della Giunta comunale. Quanto alleproposte per leintitolazioni Per il giardino di via Gramsci, di fronte all’edificio del Dipartimento di Architettura dell’Università La Sapienza, è ...

