“Quali sono gli integratori da dare ai bambini | e per quanto tempo?”

(Di venerdì 23 settembre 2022) Buongiorno, vorrei togliermi qualche dubbio sull'argomentoper, non riesco a venirne a capo perché pare che ogni pediatra e ogni fonte online segua linee guida diverse! Alle dimissioni ospedaliere dopo la nascita di mio figlio mi è stata prescritta l'integrazione di vitamina D, raccomandata fino all'anno di vita (Decodì forte, che leggo contiene anche integrazione di DHA). Al compimento dell'anno di vita chiedo al mio pediatra e mi dice di sospendere. Mi da però le gocce di fluoro per i dentini, che invece altri pediatri reputano inutili se non addirittura dannose. Invece la vitamina D+ DHA altri pediatri la raccomandano caldamente ben oltre l'anno di vita, addirittura fino all'adolescenza! Che faccio? A chi devo fare riferimento?