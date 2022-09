Perdita record per il bilancio della Juventus | le cifre

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 23 settembre 2022) Come riporta Calcio e Finanza, il Consiglio di Amministrazioneha approvato ilconsolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che evidenzia unadi 254 milioni di euro. Lo ha reso noto lain una nota ufficiale. “Il Consiglio di Amministrazione diFootball Club S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha, inter alia, approvato il progetto did’esercizio e ilconsolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, prevista il 28 ottobre 2022, in unica convocazione, presso l’Allianz Stadium“, si legge nella nota. “Per una corretta interpretazione dei dati occorre in primo luogo rilevare che ...