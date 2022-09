“Non meriti di restare qua”. Amici 22: durissima Alessandra Celentano, l’allieva in lacrime (Di venerdì 23 settembre 2022) Momenti di grande tristezza ad Amici 22. La responsabile dell’accaduto è la maestra Alessandra Celentano, che ha fatto scoppiare in lacrime un’allieva. Il pubblico ha potuto assistere a questa vicenda grazie al daytime di venerdì 23 settembre. La ragazza in questione ha poi avuto un dialogo con Raimondo Todaro e in diverse occasioni, durante questo suo incontro, ha continuato a piangere. Sconforto totale per lei, che dovrà ovviamente adesso ricaricare le batterie per rispondere a dovere. Ad Amici 22 Alessandra Celentano ha già individuato colei che non dovrebbe più rimanere nella scuola di Maria De Filippi. E le lacrime dell’allieva sono fuoriuscite copiose, quando ha letto soprattutto una lettera molto forte scritta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Momenti di grande tristezza ad22. La responsabile dell’accaduto è la maestra, che ha fatto scoppiare inun’allieva. Il pubblico ha potuto assistere a questa vicenda grazie al daytime di venerdì 23 settembre. La ragazza in questione ha poi avuto un dialogo con Raimondo Todaro e in diverse occasioni, durante questo suo incontro, ha continuato a piangere. Sconforto totale per lei, che dovrà ovviamente adesso ricaricare le batterie per rispondere a dovere. Ad22ha già individuato colei che non dovrebbe più rimanere nella scuola di Maria De Filippi. E ledelsono fuoriuscite copiose, quando ha letto soprattutto una lettera molto forte scritta ...

