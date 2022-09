Navalny a Putin: "Non mi chiuderai la bocca" (Di venerdì 23 settembre 2022) "Non mi chiuderai la bocca". Il politico e oppositore russo in carcere Alexei Navalny ha affermato che dopo il suo commento sulla mobilitazione il 21 settembre è stato nuovamente mandato in una cella di punizione per 12 giorni... Leggi su today (Di venerdì 23 settembre 2022) "Non mila". Il politico e oppositore russo in carcere Alexeiha affermato che dopo il suo commento sulla mobilitazione il 21 settembre è stato nuovamente mandato in una cella di punizione per 12 giorni...

