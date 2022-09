Napoli, il report dell’allenamento: terapie per Politano ed Osimhen (Di venerdì 23 settembre 2022) La SSC Napoli ha reso noto il report dell’allenamento odierno della squadra soffermandosi su Matteo Politano e Victor Osimhen. Il Napoli continua le sedute di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 23 settembre 2022) La SSCha reso noto ilodierno della squadra soffermandosi su Matteoe Victor. Ilcontinua le sedute di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? Report allenamento. Demme torna in gruppo?? ?? #ForzaNapoliSempre - reportrai3 : Siamo ancora nel 1998, secondo anno di vita di #Report su #Rai3, dagli archivi della redazione l’inchiesta che smas… - sscnapoli : ?? La squadra è tornata in campo?? ?? #ForzaNapoliSempre - NCN_it : #Napoli, il report dell'allenamento: lavoro personalizzato e terapie per #Osimhen e #Politano - Paroladeltifoso : Napoli – Ecco il report d’allenamento -