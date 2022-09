MFE ancora più forte in Germania

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 23 settembre 2022) Mfe rafforza il management inIl Sole 24 Ore, di A. Bio., pag. 3o Una sede a Monaco di Baviera. E una general manager ad hoc per la supervisione delle attività in, Austria e Svizzera. Il gruppo Mediaset mette sul tavolo nuove carte per la sua avventura in terra tedesca. È in questa chiave che va letta la nomina di Katharina Behrends nel ruolo di general manager. Dall’i ottobre sarà responsabile delle attività corporate nella regione, riporterà al comitato esecutivo di Mfe-Mediaforeurope e gestirà la nuova sede tedesca. Il gruppo di Cologno sembra così voler mettere in chiaro quanto punti su quell’area e sull’investimento che ha portato Mfe a superare i125% di Prosiebensat. Anche perché Katharina Behrends è un personaggio di rilievo, con alle spalle 15 anni trascorsi in Nbc Universal Networks . iltuttodopo aver lavorato per Sky ...