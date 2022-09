Magicland Halloween | un vortice di terrore

(Di venerdì 23 settembre 2022) Dal 9 al 31 Ottobre per tutti i weekend appuntamento con, l’evento più terrificante dell’anno, con una serie di iniziative dedicate a grandi e piccini che andranno in scena nel parco divertimento. Streghe e scheletri, orde di zombie famelici ma anche mostri e le immancabili zucche: arriveranno a Valmontone in un’atmosfera da brivido, pronti a trasformare

Nora34358995 : @St4tlerWaldorf Magicland Valmontone..(pare si stiano preparando per Halloween!) -

RomaToday

zombie cercarsi adi Valmontone, in provincia di Roma, il più grande parco divertimenti tematico del Centro - Sud Italia con 600mila mq di superficie e oltre 17mila piante. Gli aspiranti mostri - 100 quelli ...zombie cercarsi adi Valmontone, in provincia di Roma, il più grande parco divertimenti tematico del Centro - Sud Italia con 600mila mq di superficie e oltre 17mila piante. Gli aspiranti mostri - 100 quelli ... Magicland cerca 100 zombie per Halloween: aperte le candidature Dal 9 al 31 Ottobre 2022 nel parco divertimento di Magicland si vestirà di black per festeggiare Halloween. Scopriamolo insieme.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...