LIVE Sonego-Korda 0-1, ATP Metz 2022 in DIRETTA: si inizia! (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Primo vero scambio lungo del match, alla fine è Korda che deve arrendersi con il rovescio sotto il nastro. 30-15 Prima centrale vincente di Sonego. 15-15 Scende a rete Sonego ben controllandola, prova il passante in corsa Korda senza che però il dritto entri. 0-15 Sbaglia il dritto in avanzamento Sonego, mettendolo in rete. 0-1 Korda, sbaglia lo smash, ma la palla è troppo vicina a Sonego perché il lob sia organizzabile con un effetto diverso dalla palla fuori. 40-0 Prima esterna vincente di Korda. 30-0 Primo scambio prolungato del match, si chiude con un errore di Soengo. 15-0 Buona prima al centro di Korda. 14:08 Si inizia! Serve ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Primo vero scambio lungo del match, alla fine èche deve arrendersi con il rovescio sotto il nastro. 30-15 Prima centrale vincente di. 15-15 Scende a reteben controllandola, prova il passante in corsasenza che però il dritto entri. 0-15 Sbaglia il dritto in avanzamento, mettendolo in rete. 0-1, sbaglia lo smash, ma la palla è troppo vicina aperché il lob sia organizzabile con un effetto diverso dalla palla fuori. 40-0 Prima esterna vincente di. 30-0 Primo scambio prolungato del match, si chiude con un errore di Soengo. 15-0 Buona prima al centro di. 14:08 SiServe ...

