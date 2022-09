“Io sono Giorgia!” | identikit | vita e idee di colei che sta per diventare la prima Premier donna d’Italia

(Di venerdì 23 settembre 2022) Se i sondaggi, che nonpubblicabili, hanno ragione, in Italia è possibile che a metà ottobre circa arrivi unavolta mai verificatasi nella storia del nostro Paese. Il tetto di cristallo, cioè la possibilità delle donne di rompere un potere – quello politico – sempre maschile, si è rotto poche volte. Pochissime le donne all’Assemblea costituente, con un diritto di voto fresco fresco concesso solo nel 1946, al referendum Monarchia/Repubblica; per vedere unaministro si è dovuto attendere fino agli anni Settanta (Tina Anselmi, Dc) e, per vedere unapresidente della Camera dei Deputati, più o meno gli stessi anni (Nilde Jotti, Pci, dal 1979 e per tre legislature). Giorgia Meloni potrebbe(secondo i sondaggi) laPresidente del ...

" Vogliamo governare bene e insieme per cinque anni , con Silvio,e Maurizio. La sinistra è divisa e litigiosa , da noi cidimostrazioni di maturità". L'ex ministro dell'Interno parla ...previsti gli interventi di Roberto Speranza , Elly Schlein , con le conclusioni affidate ... La leader di Fdi,Meloni , ha scelto di essere a Napoli tra i giovani: sarà alle 15,30, all'... Elezioni, a Napoli è il giorno dei big. Attesi in migliaia per Meloni, e Bagnoli viene blindata ROMA (ITALPRESS) – “Occorre un decreto urgente per bloccare gli aumenti delle bollette. Il primo decreto del nuovo governo, al di là ...La leader di Fratelli d'Italia ha scelto TikTok, il social giovane dove sono sbarcati un po' tutti i politici impegnati nella campagna elettorale ...