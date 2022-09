Inter-Roma, Mourinho studia le prime mosse: l’idea (Di venerdì 23 settembre 2022) Nell’ottava giornata del campionato di Serie A, si affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho. Il portoghese, grande ex della partita, avrebbe già le idee chiare sugli uomini da schierare nel prossimo turno di campionato. Jose Mourinho Inter RomaL’allenatore giallorosso, secondo quanto riportato da l’edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe già studiato le mosse per mettere in difficoltà i nerazzurri. Nella fattispecie sembrerebbe intenzionato a schierare titolari tutti gli uomini di fantasia che ha a disposizione. Infatti José Mourinho potrebbe lanciare dal primo minuto Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. Il capitano giallorosso e la Joya sono stati alle prese con piccoli ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 settembre 2022) Nell’ottava giornata del campionato di Serie A, si affronteranno l’di Simone Inzaghi e ladi José. Il portoghese, grande ex della partita, avrebbe già le idee chiare sugli uomini da schierare nel prossimo turno di campionato. JoseL’allenatore giallorosso, secondo quanto riportato da l’edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe giàto leper mettere in difficoltà i nerazzurri. Nella fattispecie sembrerebbe intenzionato a schierare titolari tutti gli uomini di fantasia che ha a disposizione. Infatti Josépotrebbe lanciare dal primo minuto Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. Il capitano giallorosso e la Joya sono stati alle prese con piccoli ...

