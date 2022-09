Gli Usa, e tra poco l'Europa, alzano i tassi contro l'inflazione. È un bene o un male? (Di venerdì 23 settembre 2022) Ridurre occupazione e salari per contenere l’inflazione e raffreddare i prezzi. E’ questa la terapia d’urto che la Fed sta cercando di utilizzare per curare il paese e tentare di evitare lo spettro della recessione globale. E per farlo la Federal Open Market Committee (Fomc), - l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti - ha annunciato un aumento dei tassi d’interesse di 75 punti base al 3-3,25%, livello che non veniva raggiunto dal 2008. Secondo gli analisti l’aumento del costo del denaro Usa non si fermerà qui e nel giro di qualche mese si potrebbe bruciare il tetto del 4% arrivando al 4,50-4,75% nel secondo trimestre del 2023. Il discorso del Presidente Federal Reserve Jerome Powell è stato draconiano: “Noi abbiamo tanto gli strumenti, quanto la determinazione che sarà necessaria a ricreare la stabilità ... Leggi su panorama (Di venerdì 23 settembre 2022) Ridurre occupazione e salari per contenere l’e raffreddare i prezzi. E’ questa la terapia d’urto che la Fed sta cercando di utilizzare per curare il paese e tentare di evitare lo spettro della recessione globale. E per farlo la Federal Open Market Committee (Fomc), - l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti - ha annunciato un aumento deid’interesse di 75 punti base al 3-3,25%, livello che non veniva raggiunto dal 2008. Secondo gli analisti l’aumento del costo del denaro Usa non si fermerà qui e nel giro di qualche mese si potrebbe bruciare il tetto del 4% arrivando al 4,50-4,75% nel secondo trimestre del 2023. Il discorso del Presidente Federal Reserve Jerome Powell è stato draconiano: “Noi abbiamo tanto gli strumenti, quanto la determinazione che sarà necessaria a ricreare la stabilità ...

gparagone : #Draghi in USA è andato in #USA a prendere la ricompensa per il lavoro che ha fatto in Italia. Un Lavoro di TRADIM… - LaVeritaWeb : Un’inchiesta Usa smaschera una clinica per il cambio di sesso: «Gli interventi portano tanti soldi». Mentre all’est… - gparagone : #Ucraina, serve una vera mediazione, un tavolo di pace. Un tavolo al quale gli #USA non possano bluffare. @raitre… - mirkobrt : @EnricoLetta Perché gli usa cosa hanno fatto con #ZelenskyyWarCriminal ? È un burattino dei guerrafondai americani - catelepand : RT @MarcoRizzoPC: Italia Sovrana e Popolare . Capite perché ci chiamiamo così? La UE e gli USA ci trattano come una colonia. Basta! Vogliam… -