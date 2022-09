Fabio Quartararo, la terra sotto alle gomme comincia a tremare? (Di venerdì 23 settembre 2022) Non è un momento molto fortunato per Fabio Quartararo, campione in carica della MotoGP ed attuale leader della classifica piloti. Il vantaggio del francese di Yamaha si è fortemente assottigliato nell’ultimo periodo, con gli inseguitori (Francesco Bagnaia e Aleix Espargarò) racchiusi in soli diciassette punti di distacco dal Galletto. Il periodo di crisi si è fortemente manifestato anche nell’ultimo appuntamento del Motomondiale: ad Aragon, infatti, il transalpino è uscito dai giochi immediatamente per uno scontro con Marc Marquez. Come se non bastasse, durante l’incidente la sua tuta si è aperta e l’impatto con l’asfalto ha lasciato grandi abrasioni sul torace del centauro. Una sorta di maledizione che il pilota spera di spezzare in Giappone. Le dichiarazioni di Fabio Quartararo Ecco le parole ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Non è un momento molto fortunato per, campione in carica della MotoGP ed attuale leader della classifica piloti. Il vantaggio del francese di Yamaha si è fortemente assottigliato nell’ultimo periodo, con gli inseguitori (Francesco Bagnaia e Aleix Espargarò) racchiusi in soli diciassette punti di distacco dal Gtto. Il periodo di crisi si è fortemente manifestato anche nell’ultimo appuntamento del Motomondiale: ad Aragon, infatti, il transalpino è uscito dai giochi immediatamente per uno scontro con Marc Marquez. Come se non bastasse, durante l’incidente la sua tuta si è aperta e l’impatto con l’asfalto ha lasciato grandi abrasioni sul torace del centauro. Una sorta di maledizione che il pilota spera di spezzare in Giappone. Le dichiarazioni diEcco le parole ...

