"Con mio marito rapporto libero". Cose strane al GF Vip 7, la concorrente non nasconde nulla (Di venerdì 23 settembre 2022) Ha fatto il suo ingresso al GF Vip 7 Sofia Giaele De Donà: deve la sua notorietà alla partecipazione al reality Ti Spedisco in Convento. La visibilità che il programma della Rai le ha donato ha portato la giovane modella e blogger ha deciso di approfittare della notorietà e ha aperto una propria casa di moda come stilista e produttrice. Nel 2021 ha fondato il suo brand che porta le iniziali del suo nome. Giaele De Donà sta facendo discutere per il suo video di presentazione. Intanto ha spiegato di essersi sposata molto giovane con un uomo di 21 anni più grande. Un matrimonio non convenzionale, il loro, dal momento che trascorrono sei mesi insieme e altri sei separati. Il suo concetto di monogamia, dunque, è abbastanza superato, come ammesso dalla stessa. "GF, parola d'ordine: open mind! Are you ready? Sono Sofia Giaele. Sono una cittadina del mondo, anzi, del lusso. Sono una modella ...

