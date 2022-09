Caos Inter, contestazione durissima della Curva Nord: “Zhang vattene” | FOTO (Di venerdì 23 settembre 2022) Non è sicuramente un buon periodo per l’Inter, dentro e fuori dal campo. L’inizio della squadra di Simone Inzaghi non è stato di certo positivo, nell’ultima partita è arrivata una brutta sconfitta contro l’Udinese. I nerazzurri occupano la settima posizione e, al momento, sono fuori dalla zona Europa. Anche l’allenatore ex Lazio è finito nel mirino, il rendimento non è stato all’altezza ma il tecnico non rischia l’esonero. E’ iniziata la contestazione da parte dei tifosi nerazzurri, il bersaglio principale è il presidente Zhang. “vattene”, è la dura presa di posizione da parte della Curva Nord attraverso un messaggio pubblicato sui profili social. Gli ultras hanno postato una FOTO con un muro nerazzurro e con la scritta ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Non è sicuramente un buon periodo per l’, dentro e fuori dal campo. L’iniziosquadra di Simone Inzaghi non è stato di certo positivo, nell’ultima partita è arrivata una brutta sconfitta contro l’Udinese. I nerazzurri occupano la settima posizione e, al momento, sono fuori dalla zona Europa. Anche l’allenatore ex Lazio è finito nel mirino, il rendimento non è stato all’altezza ma il tecnico non rischia l’esonero. E’ iniziata lada parte dei tifosi nerazzurri, il bersaglio principale è il presidente. “”, è la dura presa di posizione da parteattraverso un messaggio pubblicato sui profili social. Gli ultras hanno postato unacon un muro nerazzurro e con la scritta ...

