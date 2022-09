Accensione stufe e camini | attenzione alla multa salata Ecco dove | perché e l' importo da pagare

allesword : RT @wwwmeteoit: Accensione stufe e camini, attenzione alla multa salata che scatta in alcune regioni: ecco dove, perché e l'importo https:… - mtracca : @TizianaM11 Dovrai morire di freddo, purtroppo. Leggi qui ???????? - MauroLcc1955 : RT @wwwmeteoit: Accensione stufe e camini, attenzione alla multa salata che scatta in alcune regioni: ecco dove, perché e l'importo https:… - avespartacus : RT @wwwmeteoit: Accensione stufe e camini, attenzione alla multa salata che scatta in alcune regioni: ecco dove, perché e l'importo https:… - marinamarnie : Multa fino a 5.000 euro per accensione di alcune stufe e camini: le regioni che la applicano -

Toscana, valgono le ordinanze comunali Anche in Toscana l'die camini è normata in base alla quantità di CO2 nell'aria . In questo caso è bene tener d'occhio le ordinanze comune per ...La ritardatadei riscaldamenti e l'abbassamento della temperatura interna per far fronte al caro ... c'è il rischio di incorrere in multe e sanzioni molto salate: è il caso di camini e...Per evitare un aumento di CO2 in atmosfera, le Regioni hanno stabilito super multe per chi riscalderà il proprio appartamento con camini e stufe a legna non a norma: ecco cosa si rischia ...Strette sull'uso di stufe e camini con multe che possono arrivare sino a 5mila euro di multa. Ecco di che cosa si tratta e come evitarlo.