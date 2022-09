Un manichino impiccato per minacciare il sindaco. Ecco dove

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 settembre 2022) Uncon un cartello e la scritta: “Sagristani, questa è la fine che farai”. Il destinatario della minaccia è Piergiorgio Sagristani,di Sant’Agnello (Napoli), piccolo comune della Penisola sorrentina alle porte di Sorrento. Ilè stato esposto questa mattina in località Colli di Fontanelle da parte di qualcuno che lo stesso Sagristani definisce “esagitato o isterico burlone”. Sagristani,di Sant’Agnello al secondo mandato consecutivo (nel 2018 è stato rieletto con il 79,3%), assicura: “Se l’obiettivo era quello di screditarmi, non è riuscito. Ho ricevuto decine di telefonate di solidarietà, anzitutto dai residenti nella frazione dei Colli, a conferma che non è opera di chi vive ai Colli,da sempre mi sento a casa mia. Né tantomeno di ...