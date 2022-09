Ucraina | Zelensky | ' possiamo vincere ma servono tempo e aiuti'

(Di giovedì 22 settembre 2022) New York, 22 set. (Adnkronos) - "vincerla questa guerra, ma per farlo serve, anni, e, sostegno". Così il Presidente ucraino Volodymyr, in un videomessaggio trasmesso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

riotta : L'attesa del discorso di Putin, i referendum di annessione #Ucraina contro il diritto internazionale, le voci di es… - Agenzia_Ansa : Una 'punizione giusta' contro i crimini russi in Ucraina: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zel… - Attilacod : RT @JozeJechich_JJ: Meglio portaborse di Washington che puttane di Mosca #NAFO #NAFOfellas #Putin #PutinWarCrimes #Russia #Ucraina #Russia… - PedroN25274115 : @Ale_ToddeM5S non contento, l’avvocato distrugge la stabilità che Draghi ha creato e ricorda stupefatto che Zelens… -

Una 'punizione giusta' contro i crimini russi in. Lo ha chiesto il presidente ucraino Volodymyrnel suo intervento in collegamento video con l'assemblea generale dell'Onu a New York. "Solo uno vuole la guerra ed è contento che ...... oligarca e leader di Piattaforma di Opposizione, la principale formazione politica filorussa in, messa al bando da. Oggi, 21 settembre, nel giorno dell'annuncio di Vladimir Putin ...soldato ucraino decapitato. Zelensky: “Terrore russo a Zaporizhzhia” 7 Ago “Violenta le donne ucraine, ma non dirmelo”: il soldato russo prigioniero in Ucraina 26 Apr Crimini di guerra, chiesto ...New York, 22 set. (Adnkronos) - "Siamo pronti per la pace ma deve essere una pace vera e onesta". Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio trasmesso all'Assemblea generale d ...