Terremoto a Modena, due forti scosse avvertite fino in Toscana: magnitudo 3.8 e 3.2 (Di giovedì 22 settembre 2022) Ancora un Terremoto oggi in Italia. Sono state rilevate due scosse sull'Appennino tosco-emiliano a distanza di circa un minuto l'una dall'altra. L'Istituto nazionale di geofisica e... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 settembre 2022) Ancora unoggi in Italia. Sono state rilevate duesull'Appennino tosco-emiliano a distanza di circa un minuto l'una dall'altra. L'Istituto nazionale di geofisica e...

