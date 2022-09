Soleil Sorge smentisce Davide Silvestri | nessun messaggio da parte sua | l’attore mostra le prove

(Di giovedì 22 settembre 2022)ha mandato unal qualenon ha mai risposto? L’indiscrezione è saltata fuori dopo una intervista deldurante “Non succederà più”, in onda su Radio Radio con Giada Di Miceli.leDopo averlo saputo,durante il GF Vip Party, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Davide Silvestri ha mandato un messaggio al qualenon ha mai risposto L'indiscrezione è saltata fuori dopo una intervista dell'attore durante "Non succederà più", in onda su Radio Radio con Giada Di Miceli.smentisce Davide ...Se le due nuove concorrenti del reality show hanno preso di mira Alex Belli e, il giornalista volto storico del TG 1 si è scagliato contro Giucas Casella . L'attacco di Attilio Romita a ... Gf Vip 7, Attilio Romita ci ricasca: le parole su Soleil che infastidiscono i fan A pochi minuti dalla diretta del GF Vip, Giulia Salemi si è collegata con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli a capo del GF Vip Party ed ha fatto ...Patrizia Rossetti in un momento di conversazione con gli altri inquilini della casa si lancia a ruota libera commentando i comportamenti di Alex Belli e ...