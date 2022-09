Saraya/Paige rompe il silenzio: “Non potrei essere più felice” (Di giovedì 22 settembre 2022) Saraya, ex Superstar della WWE conosciuta come Paige, ha debuttato in All Elite durante Dynamite: Grand Slam, dopo il fatal 4-way match che ha visto la Interim Women’s Champion Toni Storm mantenere il titolo contro Britt Baker, Serena Deeb e Athena. L’Anti Diva Ha salvato Athena e Toni Storm, che sono state attaccate da Baker, Jamie Hayter e Rebel, lasciando intendere una faida tra la dentista e l’ormai ex Paige. Il debutto in AEW è stato contornato dal frastuono del pubblico, ma Saraya non ha rilasciato dichiarazioni, almeno fino ad oggi, quando l’assordante silenzio è stato rotto con un tweet. Ecco le prime parole da All Elite L’ex campionessa delle Divas WWE ha commentato su Twitter il suo debutto nella sua nuova compagnia. Come già detto, Saraya ha utilizzato come ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 22 settembre 2022), ex Superstar della WWE conosciuta come, ha debuttato in All Elite durante Dynamite: Grand Slam, dopo il fatal 4-way match che ha visto la Interim Women’s Champion Toni Storm mantenere il titolo contro Britt Baker, Serena Deeb e Athena. L’Anti Diva Ha salvato Athena e Toni Storm, che sono state attaccate da Baker, Jamie Hayter e Rebel, lasciando intendere una faida tra la dentista e l’ormai ex. Il debutto in AEW è stato contornato dal frastuono del pubblico, manon ha rilasciato dichiarazioni, almeno fino ad oggi, quando l’assordanteè stato rotto con un tweet. Ecco le prime parole da All Elite L’ex campionessa delle Divas WWE ha commentato su Twitter il suo debutto nella sua nuova compagnia. Come già detto,ha utilizzato come ...

