Roma, paura al Globe Theatre: crolla una scala. Coinvolta una scolaresca, 10 feriti (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set — Tragedia sfiorata al Globe Theatre, il teatro all’interno di Villa Borghese, a Roma, dove una scala di legno è crollata al termine di uno spettacolo per le scuole. Secondo fonti della Regione Lazio i feriti sarebbero dieci. Da una prima ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco e dalla Polizia di Stato il crollo sarebbe avvenuto al termine di uno spettacolo: la scala avrebbe ceduto mentre i ragazzi vi stavano transitando per uscire dalla struttura. paura al Globe, crolla la scalinata. Dieci feriti Sulla scala del Globe c’erano 15 ragazzi tra i 16 e i 17 anni. Cinque gli studenti feriti, gli altri sarebbero adulti. I ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 settembre 2022), 22 set — Tragedia sfiorata al, il teatro all’interno di Villa Borghese, a, dove unadi legno èta al termine di uno spettacolo per le scuole. Secondo fonti della Regione Lazio isarebbero dieci. Da una prima ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco e dalla Polizia di Stato il crollo sarebbe avvenuto al termine di uno spettacolo: laavrebbe ceduto mentre i ragazzi vi stavano transitando per uscire dalla struttura.alla scalinata. DieciSulladelc’erano 15 ragazzi tra i 16 e i 17 anni. Cinque gli studenti, gli altri sarebbero adulti. I ...

