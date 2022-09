Prisma, chi è Mattia Carrano, l’attore che fa i due gemelli Andrea e Marco? Età, vita privata, film, Instagram (Di giovedì 22 settembre 2022) Mattia Carrano è un giovane attore italiano, conosciuto per il suo ruolo nella serie televisiva Prisma. Ma cosa sappiamo ancora di lui? Leggi anche: Ti mangio il cuore, chi è Francesco Patanè, l’attore che recita con Elodie? Età, fidanzata, film, Instagram Chi è Mattia Carrano Biografia Mattia Carrano è nato il 13 maggio del 2002... Leggi su donnapop (Di giovedì 22 settembre 2022)è un giovane attore italiano, conosciuto per il suo ruolo nella serie televisiva. Ma cosa sappiamo ancora di lui? Leggi anche: Ti mangio il cuore, chi è Francesco Patanè,che recita con Elodie? Età, fidanzata,Chi èBiografiaè nato il 13 maggio del 2002...

thriftkells : io sto guardando prisma ma già mi confondo i gemelli chi è andrea chi è marco non lo so x me sono uguali panico - VNSTABLEDREW : Chi sta guardando #Prisma? - PaoloSutera : Capire chi sei è forse uno degli obiettivi delle nostre vite. #PrismaLaSerie racconta di questa ricerca, ma anche… - xPulcyB : sto guardando Prisma e non si capisce chi è chi dei due - addictedtosnixx : ma chi scrive sti titoli ha mai visto euphoria? cioè ce ne vuole a paragonare 2 serie totalmente diverse tra loro s… -