Perché nessuno sa che anche Mia Threapleton, figlia di Kate Winslet, è attrice (Di giovedì 22 settembre 2022) La figlia di Kate Winslet, Mia, che l’attrice Premio Oscar ha avuto nel 2000 con il regista inglese Jim Threapleton., da qualche tempo ha mosso i suoi primi passi nel cinema. La cosa potrebbe essere sfuggita ai più – sebbene lampante sia la somiglianza tra le due – Perché la giovane Mia Threapleton ha preferito tenere il cognome paterno per evitare qualsiasi connessione con la famosissima mamma e iniziare la sua carriera contando solo sulle proprie forze e il proprio talento. Lo ha rivelato nell’aprile del 2020 la stessa Katie Winslet alla conduttrice televisiva scozzese Lorraine Kelly durante il suo show “Lorraine“: La cosa più bella per lei è che ha un cognome diverso, quindi il suo lavoro iniziale non ha avuto una grande risonanza e le persone che ... Leggi su robadadonne (Di giovedì 22 settembre 2022) Ladi, Mia, che l’Premio Oscar ha avuto nel 2000 con il regista inglese Jim., da qualche tempo ha mosso i suoi primi passi nel cinema. La cosa potrebbe essere sfuggita ai più – sebbene lampante sia la somiglianza tra le due –la giovane Miaha preferito tenere il cognome paterno per evitare qualsiasi connessione con la famosissima mamma e iniziare la sua carriera contando solo sulle proprie forze e il proprio talento. Lo ha rivelato nell’aprile del 2020 la stessa Katiealla conduttrice televisiva scozzese Lorraine Kelly durante il suo show “Lorraine“: La cosa più bella per lei è che ha un cognome diverso, quindi il suo lavoro iniziale non ha avuto una grande risonanza e le persone che ...

marattin : A Confartigianato in Alessandria, davanti a professionisti, imprenditori e cittadini. La politica ha perso credibil… - CarloCalenda : 1) Richetti non è accusato perché nessuno lo ha mai denunciato. 2) viceversa la persona in questione è stata denunc… - adrianobiondi : Ieri Calenda a #mezzorainpiu aveva espressamente detto che loro non avrebbero fatto nomi, perché sono garantisti ne… - velocevolo : RT @PatriziaTenda: 'Tutti pensano che noi piantiamo alberi per caso perché dimentichiamo dove abbiamo sepolto le ghiande. Nessuno ipotizza… - Milakeku : MAFONNA appena fatto the juiciest pic in palestra ma non c’è nessuno che le capirebbe perché sono circondata da sfigati ammazzatevi -

Chiunque vinca, faticherà a governare ... io personalmente farò così Nulla, tuttavia, appare scontato per nessuno, ma tutto quest'agitarsi ... L'unica amara e sarcastica certezza è che se il Pd perde non è che a perdere sia la Sinistra perché ... Come si calcolano le vincite al Superenalotto Rappresenta l'evoluzione del Lotto e fa gola perché i premi sono, in certi casi, da capogiro. ... Nel caso in cui nessuno riesca a centrare la sestina, il jackpot va in rollover e si accumula. Vuol dire ... Vanity Fair Italia ... io personalmente farò così Nulla, tuttavia, appare scontato per, ma tutto quest'agitarsi ... L'unica amara e sarcastica certezza è che se il Pd perde non è che a perdere sia la Sinistra...Rappresenta l'evoluzione del Lotto e fa golai premi sono, in certi casi, da capogiro. ... Nel caso in cuiriesca a centrare la sestina, il jackpot va in rollover e si accumula. Vuol dire ... L’ugly aesthetic di Instagram: perché le foto perfette non interessano più a nessuno