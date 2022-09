Patrick Dempsey crede che Grey's Anatomy sopravviverà alla scelta di Ellen Pompeo (Di giovedì 22 settembre 2022) Patrick Dempsey, l'ex Derek Shepherd di Grey's Anatomy, è tornato a parlare del medical drama e della scelta di Ellen Pompeo per la 19esima stagione Sono ormai trascorsi sette anni dall'addio di Patrick Dempsey a Grey's Anatomy. Un addio che molti fan non hanno dimenticato e che ha lasciato un vuoto enorme. Ora, mentre il medical drama si appresta a presentare la sua 19esima stagione, i fan devono prepararsi a fare a meno anche del volto di Meredith Grey. Nelle scorse settimane, infatti, Ellen Pompeo ha annunciato un cambiamento importante: l'attrice sarà presente in un numero ridotto di episodi (si vocifera che ne saranno 8), ma continuerà ad essere ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 settembre 2022), l'ex Derek Shepherd di's, è tornato a parlare del medical drama e delladiper la 19esima stagione Sono ormai trascorsi sette anni dall'addio di's. Un addio che molti fan non hanno dimenticato e che ha lasciato un vuoto enorme. Ora, mentre il medical drama si appresta a presentare la sua 19esima stagione, i fan devono prepararsi a fare a meno anche del volto di Meredith. Nelle scorse settimane, infatti,ha annunciato un cambiamento importante: l'attrice sarà presente in un numero ridotto di episodi (si vocifera che ne saranno 8), ma continuerà ad essere ...

