Pandev si ritira dal calcio: messaggio da brividi! (Di giovedì 22 settembre 2022) I gol con la maglia della Lazio, la storia scritta ed affissa su ogni muro e cuore nerazzurro con il triplete nel 2010 con la casacca dell’Inter, i momenti magici dei tenori a Napoli ed un tramonto lungo tra Genoa fino ad arrivare al Parma. Goran Pandev non sarà mai un giocatore comune: abile tecnicamente, volto al sacrificio e dalla grande umiltà e duttilità. Il macedone non solo con le maglie di club ha scritto pagine importanti della sua carriera, ma anche con la sua nazionale, portandola per la prima volta agli Europei del 2020. Goran Pandev RitiroGoran Pandev lascia il calcio. Dopo il mancato rinnovo col il Parma, il macedone ha scelto di non proseguire nella propria carriera da atleta e di appendere gli scarpini al chiodo: “Mi guardò indietro e non sembra ancora vero…E stato un viaggio incredibile. Tante ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 settembre 2022) I gol con la maglia della Lazio, la storia scritta ed affissa su ogni muro e cuore nerazzurro con il triplete nel 2010 con la casacca dell’Inter, i momenti magici dei tenori a Napoli ed un tramonto lungo tra Genoa fino ad arrivare al Parma. Gorannon sarà mai un giocatore comune: abile tecnicamente, volto al sacrificio e dalla grande umiltà e duttilità. Il macedone non solo con le maglie di club ha scritto pagine importanti della sua carriera, ma anche con la sua nazionale, portandola per la prima volta agli Europei del 2020. GoranRitiroGoranlascia il. Dopo il mancato rinnovo col il Parma, il macedone ha scelto di non proseguire nella propria carriera da atleta e di appendere gli scarpini al chiodo: “Mi guardò indietro e non sembra ancora vero…E stato un viaggio incredibile. Tante ...

