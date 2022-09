New Amsterdam 5 sconvolge con una lettera di Helen scritta a metà, cosa ne sarà di Max? (Di giovedì 22 settembre 2022) L’inizio della fine è qui e presto i fan di New Amsterdam scopriranno cosa ne sarà di Max ed Helen o, meglio, cosa ne è stato. Il finale della quarta stagione ha chiuso la questione matrimonio per i due dottori perché mentre Max aspettava inutilmente Helen ‘all’altare’, lei scriveva la sua lettera d’addio scusandosi con tutti ma rivelando la presenza di ‘qualcosa’ che l’ha trattenuta a Londra in questo momento. I loro sentimenti erano reali così come quello che c’è stato tra di loro ma adesso bisogna capire cosa ne sarà di Max in New Amsterdam? I fan sanno bene che tipo di rapporto ha sempre legato gli Sharpwin e non solo sentimentalmente parlando e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) L’inizio della fine è qui e presto i fan di Newscoprirannonediedo, meglio,ne è stato. Il finale della quarta stagione ha chiuso la questione matrimonio per i due dottori perché mentreaspettava inutilmente‘all’altare’, lei scriveva la suad’addio scusandosi con tutti ma rivelando la presenza di ‘qual’ che l’ha trattenuta a Londra in questo momento. I loro sentimenti erano reali così come quello che c’è stato tra di loro ma adesso bisogna capirenediin New? I fan sanno bene che tipo di rapporto ha sempre legato gli Sharpwin e non solo sentimentalmente parlando e ...

