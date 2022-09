Meglio una Meloni forte di una debole, scrive Foreign Affairs (Di giovedì 22 settembre 2022) Un governo di destra con una forte maggioranza parlamentare di Fratelli d’Italia offrirebbe stabilità e consentirebbe all’esecutivo di governare l’Italia responsabilmente. Questo è il paradosso raccontato dal prof. Erik Jones, direttore dello Schuman Centre for Advanced Studies (EUI), e dall’analista Elettra Ardissino (Greenmantle) sulla rivista americana Foreign Affairs, non certo sospettabile di simpatie sovraniste. Il voto delle prossime elezioni politiche italiane viene spesso raccontato come decisivo per il futuro dell’Italia, dell’Unione Europea e della Nato. Se vincesse le elezioni e venisse nominata presidente del consiglio, Giorgia Meloni diventerebbe la prima guida dell’esecutivo di estrema destra dopo Benito Mussolini. Certo, la leader oggi si è allontanata dalle sue origini e ha indossato gli abiti del ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 settembre 2022) Un governo di destra con unamaggioranza parlamentare di Fratelli d’Italia offrirebbe stabilità e consentirebbe all’esecutivo di governare l’Italia responsabilmente. Questo è il paradosso raccontato dal prof. Erik Jones, direttore dello Schuman Centre for Advanced Studies (EUI), e dall’analista Elettra Ardissino (Greenmantle) sulla rivista americana, non certo sospettabile di simpatie sovraniste. Il voto delle prossime elezioni politiche italiane viene spesso raccontato come decisivo per il futuro dell’Italia, dell’Unione Europea e della Nato. Se vincesse le elezioni e venisse nominata presidente del consiglio, Giorgiadiventerebbe la prima guida dell’esecutivo di estrema destra dopo Benito Mussolini. Certo, la leader oggi si è allontanata dalle sue origini e ha indossato gli abiti del ...

