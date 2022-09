L’Apostolo Matteo | il pubblicano Levi che diventò Santo

(Di giovedì 22 settembre 2022) Dal suo corpo esanime sgorgò del liquido, la “manna” divenne il gran miracolo. Ogni settembre si ricorda il suo onore, paranze in festa con gran devozione. Fiume di gente, balconi addobbati, cantano e pregano, laici e curati. Tavole imbandite con sapori mediterranei, questa è la festa dei salernitani. Di Orlandoroera il suo nome, uned esattore, una voce disse: “Seguimi “, divenne, apostolo del Signore. Allontanò i pirati di Barbarossa, nel cielo cupo e grigio, scatenò una tempesta. Il popolo invocò il suoaiuto, il flagello della peste fu subito fermato. Dal suo corpo esanime sgorgò del liquido, la “manna” divenne il gran miracolo. Ogni settembre si ricorda il suo onore, paranze in festa con gran devozione. Fiume di gente, balconi addobbati, cantano e pregano, ...

...è noto come autore del Vangelo die per essere stato un esattore che Gesù ha chiamato per diventare Suo discepolo. Si sa poco, tuttavia, di Sane dei suoi viaggi dopo'...Nato in Galilea, di professione esattore delle tasse,ed evangelista, Sanfu proclamato patrono delle Fiamme Gialle d'Italia da Papa Pio XI nel 1934, con'auspicio che tutti gli ...