La Redoute | la collezione per la stagione Autunno Inverno 2022

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 22 settembre 2022) Per la, LaCollections propone unaper tutte le donne, per tutte le forme e tutti i gusti. Capi semplici che possono essere indossati senza sforzi: laè composta da pezzi essenziali dallo stile classico e senza tempo, con tagli sartoriali e confortevoli, da abbinare ai must-have dellaper un look di tendenza. Cardigan dai colori accessi, come il rosa brillante, con bottoni o zip si combinano perfettamente con jeans a gamba larga o gonne ampie, da indossare tutti i giorni. L’iconica denim jacket, leggermente ampia e squadrata per un tocco maschile, viene abbinata a pezzi dallo stile anni ’80 dai colori pop, come gonne plissettate a righe geometriche. Troviamo anche completi dallo ...