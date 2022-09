Israele e palestinesi, la svolta di Lapid all’Onu: «Favorevole alla soluzione dei Due Stati» (Di giovedì 22 settembre 2022) Il premier di Israel Yair Lapid annuncerà il sostegno alla soluzione dei Due Stati nel conflitto con i palestinesi durante il discorso all’Assemblea generale dell’Onu previsto per oggi. Lo sostengono molte fonti a lui vicine citate dai media locali, che parlano di una svolta netta nella politica estera israeliana degli ultimi anni. Secondo Haaretz Lapid insisterà sulla necessità di una separazione politica dai palestinesi «per rafforzare la sicurezza di Israele». Commenti molto negativi sono già giunti non solo dall’opposizione nazionalista, ma anche da diversi ministri. Il Likud, principale partito di opposizione, ha già annunciato la sua contrarietà. Le critiche del Likud «Lapid vuole consegnare al nemico ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) Il premier di Israel Yairannuncerà il sostegnodei Duenel conflitto con idurante il discorso all’Assemblea generale dell’Onu previsto per oggi. Lo sostengono molte fonti a lui vicine citate dai media locali, che parlano di unanetta nella politica estera israeliana degli ultimi anni. Secondo Haaretzinsisterà sulla necessità di una separazione politica dai«per rafforzare la sicurezza di». Commenti molto negativi sono già giunti non solo dall’opposizione nazionalista, ma anche da diversi ministri. Il Likud, principale partito di opposizione, ha già annunciato la sua contrarietà. Le critiche del Likud «vuole consegnare al nemico ...

